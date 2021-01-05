В селе Деловое Закарпатской области возник конфликт прихожан за храм. Еще в 2019 году большинство жителей решили перейти из Московского патриархата в УПЦ. Впрочем, части старого прихода это не понравилось и они решили не уступать храм.

Детали конфликта на Закарпатье

5 января 2021 года люди решили блокировать движение транспорта на трассе, чтобы привлечь внимание к проблеме. Об этом сообщили на странице в фейсбуке Закарпатской епархии ПЦУ.

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Верховный суд решил, что храм должен принадлежать Православной Церкви Украины. 5 января, чтобы забрать ключи у священника Московского патриархата, в храм пришли представители исполнительной службы.

Впрочем батюшка вместе со своими сторонниками закрылся в церкви и отказался законным способом передавать имущество.

Во время перекрытия движения транспорта между местными жителями и правоохранителями возникла потасовка. Впрочем после многочасового протеста община так и не смогла попасть в храм. Исполнительная служба пообещала прийти за ключем через 2 недели.

Смотрите видео перекрытия дороги в селе Деловое на Закарпатье:

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