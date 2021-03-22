В Сваляве, в Закарпатской области, злоумышленник украл из помещения церкви деньги и маски. Однако перед грабежом мужчина перекрестился.

Видеозапись с камер наблюдения в сети обнародовало сообщество "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява".

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Перекрестился, а потом обокрал церковь

Набожный вор в нашей церкви,

– говорится в подписи к видео.

На видео заметно, как злоумышленник неспешно берет деньги, крестится, ворует маски, а потом выходит из храма.

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В голове не укладывается. Такому здоровому всыпать по первое число, потому что сегодня церковь, а завтра – одинокий человек.

Передать видео в полицию, пусть идентифицируют и наказать скотину.

Как можно такое делать, нет слов. Хорошо, что есть камера.

На Закарпатье вор перекрестился перед тем, как обокрасть церковь: смотрите видео