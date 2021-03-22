Ну, с Богом: на Закарпатье вор перекрестился перед тем, как обокрасть церковь
В Сваляве, в Закарпатской области, злоумышленник украл из помещения церкви деньги и маски. Однако перед грабежом мужчина перекрестился.
Видеозапись с камер наблюдения в сети обнародовало сообщество "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява".
Читайте также Мужчина обокрал церковь на Полтавщине: исчезли деньги и изделия из серебра
Перекрестился, а потом обокрал церковь
Набожный вор в нашей церкви,
– говорится в подписи к видео.
На видео заметно, как злоумышленник неспешно берет деньги, крестится, ворует маски, а потом выходит из храма.
Как это комментируют пользователи сети
- В голове не укладывается. Такому здоровому всыпать по первое число, потому что сегодня церковь, а завтра – одинокий человек.
- Передать видео в полицию, пусть идентифицируют и наказать скотину.
- Как можно такое делать, нет слов. Хорошо, что есть камера.
На Закарпатье вор перекрестился перед тем, как обокрасть церковь: смотрите видео
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter