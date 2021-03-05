На Закарпатье усилили карантин из-за критической ситуации с COVID-19
На Закарпатье приняли решение усилить карантинные ограничения. На такой шаг подтолкнула тяжелая ситуация с коронавирусом в области. За последние сутки недуг обнаружили у рекордного для региона количества больных.
Источник:Закарпатская ОГА
Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин на территории тех населенных пунктов, где ситуация – наиболее угрожающая.
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Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования,
– подчеркнул председатель ОГА Анатолий Полосков.
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