На Закарпатье сохраняется угроза схода лавин: где следует быть осторожным
Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасностью в Закарпатской области 9 января. Людям, которые планируют походы в горы, следует быть осторожными.
На Закарпатье в субботу, 9 января, прогнозируют сложные погодные условия. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
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В высокогорье восточной части области сохраняется значительная вероятность схода лавин. Поэтому там объявили 3 уровень опасности.
Туристам, которые планируют походы в Карпаты, рекомендуют учитывать ухудшение погоды.
Где синоптики прогнозируют непогоду в горах Закарпатья / Фото из сайта Укргидрометцентра
Где еще ожидают непогоду в Украине
- в западных областях прогнозируют гололедицу на дорогах;
- в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях будет налипание мокрого снега;
- в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях прогнозируют значительные осадки.
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