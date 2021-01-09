Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасностью в Закарпатской области 9 января. Людям, которые планируют походы в горы, следует быть осторожными.

На Закарпатье в субботу, 9 января, прогнозируют сложные погодные условия. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра. Ранее В Карпатах перед Рождеством выпало чуть ли не 40 сантиметров снега: фото В высокогорье восточной части области сохраняется значительная вероятность схода лавин. Поэтому там объявили 3 уровень опасности. Туристам, которые планируют походы в Карпаты, рекомендуют учитывать ухудшение погоды.

Где синоптики прогнозируют непогоду в горах Закарпатья / Фото из сайта Укргидрометцентра Где еще ожидают непогоду в Украине в западных областях прогнозируют гололедицу на дорогах;

в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях будет налипание мокрого снега;

в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях прогнозируют значительные осадки.