На Закарпатье злоумышленники незаконно переправляли россиян в страны Европейского Союза. И при этом изготавливали для них венгерские паспорта на фиктивных основаниях.

Контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала этот канал. А организовал его, как обнаружили правоохранители, житель Береговского района Закарпатской области.

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Украинец делал для россиян венгерские паспорта: что известно

Житель Береговского района организовал переправку и легализацию россиян за рубежом следующим образом:

Гражданам России и других стран на фиктивных основаниях делали документы о получении гражданства Венгрии. Ведь с венгерским паспортом человек может без виз ехать в 162 страны мира.

А дальше тех "венгров" вывозили в Евросоюз, Великобританию и даже в Соединенные Штаты Америки.

Злоумышленник смог организовать подделку документов, которые якобы доказывали, что человек имеет основания для получения паспорта гражданина Венгрии. Причем делал это с помощью дипломатических представительств Венгрии в некоторых странах ЕС.

Заметим, что для получения гражданства Венгрии соискатель должен доказать, что имеет родственные корни в Закарпатье со времен Австро-Венгрии или периода Второй мировой. "Зарабатывал" организатор схемы по 25 – 30 тысяч евро от заказчика. А такими были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

За венгерские документы злоумышленник брал у заказчиков по 30 000 евро / Фото СБУ

Что грозит злоумышленнику за такие преступления

Правоохранители провели обыски по адресам проживания злоумышленника, там обнаружили и изъяли доказательства причастности фигуранта к преступной схеме. Мужчине сообщено о подозрении относительно:

Незаконной переправки лиц через государственную границу Украины,

И подделки документов.

Максимальное наказание в Украине за такие преступления – лишение свободы на срок в 7 лет.



Российским гражданам на Закарпатье делали паспорта Венгрии / Фото СБУ