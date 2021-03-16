На Закарпатье российским преступникам продавали венгерские паспорта по 30 000 евро
На Закарпатье злоумышленники незаконно переправляли россиян в страны Европейского Союза. И при этом изготавливали для них венгерские паспорта на фиктивных основаниях.
Источник:СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала этот канал. А организовал его, как обнаружили правоохранители, житель Береговского района Закарпатской области.
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Украинец делал для россиян венгерские паспорта: что известно
Житель Береговского района организовал переправку и легализацию россиян за рубежом следующим образом:
- Гражданам России и других стран на фиктивных основаниях делали документы о получении гражданства Венгрии. Ведь с венгерским паспортом человек может без виз ехать в 162 страны мира.
- А дальше тех "венгров" вывозили в Евросоюз, Великобританию и даже в Соединенные Штаты Америки.
Злоумышленник смог организовать подделку документов, которые якобы доказывали, что человек имеет основания для получения паспорта гражданина Венгрии. Причем делал это с помощью дипломатических представительств Венгрии в некоторых странах ЕС.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания злоумышленника, там обнаружили и изъяли доказательства причастности фигуранта к преступной схеме. Мужчине сообщено о подозрении относительно:
- Незаконной переправки лиц через государственную границу Украины,
- И подделки документов.
Максимальное наказание в Украине за такие преступления – лишение свободы на срок в 7 лет.
Российским гражданам на Закарпатье делали паспорта Венгрии / Фото СБУ
К слову, еще в 2018 году власти уверяли, что Венгерский паспорт больше невозможно получить на территории Украины
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