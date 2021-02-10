На Закарпатье депутаты 4 фракций просят отменить санкции против каналов Медведчука
Депутаты Закарпатского областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Чиновники требуют отменить санкции против каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Они говорят, что глава государства "перечеркнул демократические принципы".
Источник:"Первый"
Обращение к президенту подписали депутаты 4 фракций: "За майбутнє", ОПЗЖ, "Команда Андрея Балуга" и Партии венгров Украины.
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Кстати, всего в областном совете Закарпатья есть 8 фракций.
Что говорят закарпатские депутаты
Местные чиновники отметили, что миллионы украинских зрителей теперь остались "без доступа к объективной, критической информации относительно процессов, которые происходят в государстве".
Ваше президентское решение – это вопиющее нарушение действующего законодательства и Конституции Украины,
– заявили депутаты.
Все международные объединения, мол, выразили свое "негативное" отношение к так называемому "произволу украинской власти".
"Обращаемся к вам, господин президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции", – отметили чиновники.
Обращение депутатов Закарпатского облсовета / Фото "Первый"
Чиновники на Закарпатье требуют отменить санкции против каналов Медведчука / Фото "Первый"
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