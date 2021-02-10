Депутаты Закарпатского областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Чиновники требуют отменить санкции против каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Они говорят, что глава государства "перечеркнул демократические принципы".

Обращение к президенту подписали депутаты 4 фракций: "За майбутнє", ОПЗЖ, "Команда Андрея Балуга" и Партии венгров Украины.

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Кстати, всего в областном совете Закарпатья есть 8 фракций.

Что говорят закарпатские депутаты

Местные чиновники отметили, что миллионы украинских зрителей теперь остались "без доступа к объективной, критической информации относительно процессов, которые происходят в государстве".

Ваше президентское решение – это вопиющее нарушение действующего законодательства и Конституции Украины,

– заявили депутаты.

Все международные объединения, мол, выразили свое "негативное" отношение к так называемому "произволу украинской власти".

"Обращаемся к вам, господин президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции", – отметили чиновники.

Обращение депутатов Закарпатского облсовета / Фото "Первый"

Чиновники на Закарпатье требуют отменить санкции против каналов Медведчука / Фото "Первый"

Обратите внимание! Зеленский ввел санкции против телеканалов Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, 2 февраля. Тогда же пророссийские каналы прекратили свое вещание. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности предоставила рекомендации принять соответствующее решение. Больше о блокировке каналов- читайте здесь.