На Закарпатье продлили ограничения на железнодорожные перевозки
В Закарпатской области продлили ограничения на пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Продлятся они по меньшей мере до 5 апреля.
Источник:Закарпатская ОГА
Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Во время ее заседания заслушали докладчиков о защите населения от инфекционных болезней.
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В то же время в области разрешены транзитные перевозки и перевозки легковыми авто. Однако при условии, что пассажиров вместе с водителем – не более 5, без учета детей до 14 лет.
Кроме этого, разрешено движение служебных автомобилей, но только на местах для сидения и по маршрутам движения, о которых не менее чем за 2 дня нужно подать информацию в Нацполицию.
Коронавирус на Закарпатье
Источник: СНБО
- По состоянию на 31 марта в Закарпатской области подтвердили 54 045 случаев коронавируса COVID-19.
- От осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 306 человек. Выздоровели 40 720 пациентов.
- Сейчас Закарпатье находится в красной карантинной зоне. Новые ограничения ввели там 8 марта.
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