В Закарпатской области продлили ограничения на пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Продлятся они по меньшей мере до 5 апреля.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Во время ее заседания заслушали докладчиков о защите населения от инфекционных болезней.

Важно Укрзализныця обновила условия движения поездов в красных зонах

В то же время в области разрешены транзитные перевозки и перевозки легковыми авто. Однако при условии, что пассажиров вместе с водителем – не более 5, без учета детей до 14 лет.

Кроме этого, разрешено движение служебных автомобилей, но только на местах для сидения и по маршрутам движения, о которых не менее чем за 2 дня нужно подать информацию в Нацполицию.

Обратите внимание! Накануне Укрзализныця назначила специальные рейсы из и в Закарпатскую и Черновицкую области. Это сделали, чтобы вывезти пассажиров из красных зон.

Коронавирус на Закарпатье

Источник: СНБО