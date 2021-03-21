На Закарпатье поезд протаранил карету скорой помощи: видео 18+
В Мукачево на Закарпатье вечером субботы, 20 марта, произошло ДТП с участием поезда и кареты скорой помощи. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля.
Источник:Mukachevo.net
Авария произошла около 23:00 на железнодорожном переезде по улице Вокзальная – Верховинская.
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Поезд протаранил "скорую"
От мощного удара карета скорой помощи получила значительные механические повреждения. У автомобиля полностью разбита передняя часть.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель "скорой" – у него перелом руки.
На Закарпатье поезд протаранил "скорую": смотрите видео 18+
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