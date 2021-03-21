В Мукачево на Закарпатье вечером субботы, 20 марта, произошло ДТП с участием поезда и кареты скорой помощи. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля.

Авария произошла около 23:00 на железнодорожном переезде по улице Вокзальная – Верховинская.

Читайте также В Харькове скорая попала в ДТП: есть пострадавшие

Поезд протаранил "скорую"

От мощного удара карета скорой помощи получила значительные механические повреждения. У автомобиля полностью разбита передняя часть.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель "скорой" – у него перелом руки.

Обратите внимание! Каких-либо официальных данных о причинах и обстоятельствах аварии, а также возможных других пострадавших пока нет.

На Закарпатье поезд протаранил "скорую": смотрите видео 18+