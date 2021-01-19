В Закарпатской области отменили все решения, которые приняли органы местного самоуправления по функционированию региональных языков. Соответствующее письмо поступило от Закарпатской областной прокуратуры языковому омбудсмену Тарасу Кременю.

Кремень просил отменить незаконные решения местных советов

Утратили силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского райсоветов. Об этом уполномоченный по защите государственного языка написал в фейсбуке.

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Ранее Кремень написал обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы обеспечить отмену до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков.

Ранее решением Солотвинского поселкового совета Закарпатской области отменено решение Нижнеапшанского сельского совета "О признании английского языка региональным языком". Также решение об отмене функционирования регионального языка было принято Старобельским горсоветом,

– говорится в сообщении языкового омбудсмена.

С 16 января на украинский язык перешла вся сфера обслуживания

Отметим, что с 16 января 2021 года в соответствии с положениями закона "О функционировании украинского языка как государственного" вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. За невыполнение норм закона предусмотрены штрафы, какие именно – можно прочитать здесь.