В Закарпатской области, на горнолыжном курорте "Красия" 14 января остановился кресельный подъемник. Отдыхающим пришлось мерзнуть почти полчаса.

Эвакуировали людей с подъемника на горнолыжном курорте "Красия" с помощью дизельного генератора. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на собственные источники от очевидцев происшествия.

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Туристам пришлось просидеть в креслах на высоте примерно 20 минут. Остановился подъемник 14 января, в 11:00, а восстановить его работу удалось в 12:30.

Что известно о предыдущих инцидентах с кресельными подъемниками в Карпатах

Первый раз в 2021 году подъемник остановился в Славском на Львовщине – 1 января. На нем было более 70 человек. Спасатели сняли всех отдыхающих, в том числе 13 детей и 3 беременных женщин.

Второй случай произошел также в Славском, но утром 12 января. Тогда на подъемники находились 14 его работников. На морозе люди "висели" в воздухе примерно полчаса.

Подъемник с туристами 14 января остановился на курорте "Красия": карта