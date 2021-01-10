На Закарпатье в окно церковного кассира ПЦУ бросили "коктейль Молотова": детали
В Раховском районе на Закарпатье, неизвестный бросил в дом церковного кассира ПЦУ стеклянную бутылку, из-за которой вспыхнуло пламя. В частности, огонь повредил подоконник и оконное стекло.
Владельцы дома самостоятельно ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Как рассказали правоохранители, пожарную технику для этого не привлекали. Следователи уже открыли уголовное производство по делу.
Работники полиции принимают все необходимые оперативные меры для установления объективных обстоятельств преступления и причастных к нему лиц,
– сообщили в пресс-службе.
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Поврежденный дом / Фото Нацполиции
Бутылку с зажигательной смесью бросили в дом церковного кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ в селе Деловое.
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