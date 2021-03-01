На Закарпатье незаконно использовали государственную землю стоимостью 200 миллионов
Прокуроры Генпрокуратуры доказали в суде незаконное использование государственных земель. Говорится о земельном участке площадью 753 гектара и стоимостью более 200 миллионов гривен.
Источник:Офис генпрокурора
Детали дела
Следователи установили, что еще в 2019 году госпредприятие Национальной академии аграрных наук Украины заключило договор с частным обществом.
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Эта сделка позволила обществу получить 753 гектара земельных участков. По иску прокурора заключенный договор признали недействительным.
После неудачных попыток отменить указанное решение в судах высших инстанций Верховный Суд оставил решение суда об удовлетворении исковых требований прокурора без изменений,
– отметили в Офисе генпрокурора.
В Генпрокуратуре также отметили, что на Закарпатье наименьший процент площади распаханных земель всех областей Украины, которые пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур.
Кроме того, использование этого земельного участка предусмотрено исключительно для:
- проведения научных опытов,
- внедрения передовых научных технических разработок,
- создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
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