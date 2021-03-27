В Сваляве, в Закарпатской области, разыскали вора, который ограбил церковь, однако перед тем перекрестился. Мужчина извинился за свое поведение.

Полицейские по факту кражи начали проверку и выяснили, что ограбление произошло 20 марта, примерно в 11:20.

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Злоумышленника уже нашли

Мужчину с видео оперативно установили и разыскали. Им оказался местный житель. В содеянном он признался.

Кроме того, полиция опубликовала видео, на котором мужчина извинился за свой поступок перед жителями Свалявы.

Я украл из храма 451 гривну. Прошу у жителей Свалявы прощения за свой поступок,

– заявил задержанный.

Сейчас в полиции решают вопрос об открытии уголовного производства.

Мужчина украл деньги из церкви: что известно

Ранее видеозапись с камер наблюдения в сети обнародовала община "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява".

На видео было заметно, как злоумышленник крестится, а затем неспешно берет деньги из ящика пожертвований и выходит из храма.

Мужчина, укравший деньги из церкви, извинился: смотрите видео