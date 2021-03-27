На Закарпатье нашли вора, который перекрестился перед ограблением церкви: он извинился
В Сваляве, в Закарпатской области, разыскали вора, который ограбил церковь, однако перед тем перекрестился. Мужчина извинился за свое поведение.
Источник:Нацполиция
Полицейские по факту кражи начали проверку и выяснили, что ограбление произошло 20 марта, примерно в 11:20.
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Злоумышленника уже нашли
Мужчину с видео оперативно установили и разыскали. Им оказался местный житель. В содеянном он признался.
Кроме того, полиция опубликовала видео, на котором мужчина извинился за свой поступок перед жителями Свалявы.
Я украл из храма 451 гривну. Прошу у жителей Свалявы прощения за свой поступок,
– заявил задержанный.
Сейчас в полиции решают вопрос об открытии уголовного производства.
Мужчина украл деньги из церкви: что известно
- Ранее видеозапись с камер наблюдения в сети обнародовала община "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява".
- На видео было заметно, как злоумышленник крестится, а затем неспешно берет деньги из ящика пожертвований и выходит из храма.
Мужчина, укравший деньги из церкви, извинился: смотрите видео
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