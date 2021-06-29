Искали 5 суток: на Закарпатье нашли мертвым 19-летнего военного

В Закарпатской области еще с 23 июня искали молодого человека. 19-летний военный еще 10 июня ушел из части, чтобы отдохнуть на природе.

Парень был жителем Ровенской области. После обращения родственников правоохранители сразу приступили к поискам.

Читайте также На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощи

Правоохранители допросили знакомых пропавшего военного

К работе привлекли кинологов, нацгвардейцев и спасателей. Прежде обследовали прилегающие к Ужгороду территории, общественные заведения, рынки, вокзалы. Также правоохранители допросили знакомых военного и всех, кто хоть что-то мог знать о его местонахождении. Проверили и записи с камер наблюдения.

Тело парня нашли в карьере

К сожалению, 5-дневные поиски завершились трагической новостью. Тело молодого человека нашли в одном из карьеров в микрорайоне Ужгорода.

На Буковине разыскивали парня, который поехал на ВНО

Тело направили на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Отметим, что в течение 10 дней на Буковине разыскивали 18-летнего парня. Юноша поехал в Черновцы сдавать ВНО и исчез. К счастью, история закончилась хорошо. Как оказалось, парень все время жил в гостинице, потому что хотел побыть отдельно от семьи.