Парень был жителем Ровенской области. После обращения родственников правоохранители сразу приступили к поискам.

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Правоохранители допросили знакомых пропавшего военного

К работе привлекли кинологов, нацгвардейцев и спасателей. Прежде обследовали прилегающие к Ужгороду территории, общественные заведения, рынки, вокзалы. Также правоохранители допросили знакомых военного и всех, кто хоть что-то мог знать о его местонахождении. Проверили и записи с камер наблюдения.

Тело парня нашли в карьере

К сожалению, 5-дневные поиски завершились трагической новостью. Тело молодого человека нашли в одном из карьеров в микрорайоне Ужгорода.

Обратите внимание! Тело направили на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

На Буковине разыскивали парня, который поехал на ВНО

Отметим, что в течение 10 дней на Буковине разыскивали 18-летнего парня. Юноша поехал в Черновцы сдавать ВНО и исчез. К счастью, история закончилась хорошо. Как оказалось, парень все время жил в гостинице, потому что хотел побыть отдельно от семьи.