В селе Деловое на Закарпатье 3 марта произошел пожар в одном из домов. В результате трагедии погибли двое жителей – 87-летняя женщина и ее 69-летний сын.

Служба спасения получила сообщение о пожаре 3 марта в 10:19. Речь шла о возгорании в одном из жилых домов на улице Шевченко.

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Что известно о пожаре на Закарпатье

Соседям удалось потушить пожар еще до приезда пожарных. Люди увидели возгорание в одной из комнат, поэтому сразу бросились на помощь.

Однако спасти жителей жилого дома не удалось. Спасатели обнаружили тела 87-летней женщины и ее 69-летнего сына, которые проживали совместно в доме. Они оба находились внутри, когда возник пожар.



Жилой дом, в котором произошел пожар / Фото ГСЧС

Как установили в ГСЧС, мужчина погиб от огня, а его мать задохнулась продуктами горения.

Сейчас полиция пытается выяснить причины возникновения пожара.

ГСЧС: В пожарах на Закарпатье погибли 16 человек в течении 2021 года

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за более чем 2 месяца 2021 года в Закарпатской области погибли 16 человек в результате пожаров.

Поэтому призвали людей соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать пожаров и их трагических последствий.

"Будьте осторожны с огнем и не курите в постели, придерживайтесь всех рекомендаций спасателей при пользовании печным отоплением, газовыми или электрическими приборами", – отметили в ГСЧС.