На Закарпатье из-за самоубийства подруги хотели совершить суицид две школьницы
Трагедия произошла в селе Фанчиково Виноградовского района Закарпатской области 3 марта. 13-летняя девочка, которую якобы целый год насиловал отчим, покончила с собой.
Источник:Укринформ
По факту гибели школьницы полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство.
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Правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии, допрашивают родственников умершей и пытаются выяснить, из-за чего именно девушка пошла на такой шаг.
Подруги умершей хотели также покончить с собой
- В полиции не разглашают детали следствия, но по словам местного активиста Сергея Волошина, самоубийство может быть связано с одним из челленджей в популярной среди детей соцсети Тикток.
- Мужчина утверждает, что подруга девушки, которая повесилась, написала в соцсетях пост с намеком о том, что она также хочет покончить с жизнью.
- Впоследствии такое же сообщение запостила еще одна девочка, которая также дружила с умершей.
- С обоими 13-летними девушками работают психологи.
Связаны ли случаи самоубийства и намерения подростков с какими-то опасными челленджами или играми, пока неизвестно.
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