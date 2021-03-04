Трагедия произошла в селе Фанчиково Виноградовского района Закарпатской области 3 марта. 13-летняя девочка, которую якобы целый год насиловал отчим, покончила с собой.

По факту гибели школьницы полицейские возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство.

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Правоохранители расследуют все обстоятельства трагедии, допрашивают родственников умершей и пытаются выяснить, из-за чего именно девушка пошла на такой шаг.

Подруги умершей хотели также покончить с собой

В полиции не разглашают детали следствия, но по словам местного активиста Сергея Волошина, самоубийство может быть связано с одним из челленджей в популярной среди детей соцсети Тикток.

Мужчина утверждает, что подруга девушки, которая повесилась, написала в соцсетях пост с намеком о том, что она также хочет покончить с жизнью.

Впоследствии такое же сообщение запостила еще одна девочка, которая также дружила с умершей.

С обоими 13-летними девушками работают психологи.

Связаны ли случаи самоубийства и намерения подростков с какими-то опасными челленджами или играми, пока неизвестно.

С самого начала 2021 года по Украине пронеслась волна детских самоубийств. По некоторым данным, подростков и детей подталкивают к самоубийству через интернет. Поэтому полицейские просят родителей быть более внимательными, и налаживать с детьми доверительные отношения. Также правоохранители проводят со школьниками объяснительные беседы об опасности в сети.