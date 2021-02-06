Правоохранители разоблачили преступную схему таможенников на Прикарпатье, которая нанесла государству свыше 2 миллионов гривен убытков. По информации следствия, работники таможенного поста "Хуст" вместе с сообщниками организовали коррупционную схему при таможенном оформлении автомобилей.

Организовал противоправную деятельность 31-летний владелец 2 частных предприятий. Среди его сообщников – директор одной из фирм и 8 работников таможенного поста.

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Как действовала схема

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали по следующей схеме:

Директор фирмы изготавливал дубликаты товаротранспортных накладных и техпаспортов транспортных средств, вносил ложные сведения в документы при таможенном оформлении.

товаротранспортных накладных и техпаспортов транспортных средств, вносил ложные сведения в документы при таможенном оформлении. Такие действия давали основание уменьшать размер таможенных платежей.

Зато работники таможенного поста "Хуст" игнорировали фальсифицированные документы и оформляли импорт легковых и грузовых, минимизируя обязательные платежи.

В таком "сотрудничестве" злоумышленники нанесли государству свыше 2 миллионов гривен убытков. 5 февраля правоохранители провели санкционированные обыски и сообщили о подозрении.

Так, 8 работников таможни обвиняют в злоупотреблении служебным положением. В отношении организатора схемы и руководителя фирмы – правоохранители еще проводят необходимые экспертизы и вскоре объявят им о подозрении.



Правоохранители разоблачили преступную схему на таможне / Фото МВД Украины

Заметим, что, к сожалению, страны "Большой семерки", в частности Франция, разочарованы ситуацией по борьбе с коррупцией в Украине. Там не видят достаточного прогресса в этом направлении. Французский посол Этьен де Понсен отметил, что не хочет искать виновных. Однако считает, что из-за отсутствия прогресса в реформах в Украине стоят "некоторые игроки судебной системы и олигархи".