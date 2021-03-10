В Тячевском районе, в Закарпатской области, несколько должностных лиц организовали схему по разворовыванию государственных земель. Своими действиями они нанесли ущерб почти на миллион гривен.

Незаконную деятельность должностных лиц разоблачили правоохранители. Выяснилось, что к схеме причастны 3 человека.

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Чем занимались чиновники на Закарпатье

По данным следствия, схему по незаконному отчуждению земель коллективного сельскохозяйственного предприятия на Тячевщине создал 44-летний житель района. Он занимает руководителю должность в районном управлении Госкомзема.

К противоправной деятельности чиновник привлек своих коллег – двух женщин. Они в течение всего времени были главными исполнителями разработанного плана.

Злоумышленники вводили ложные сведения в проекты отвода участков в частную собственность и утверждали их подписями и печатями,

– рассказали в полиции.

Злоумышленникам сообщили подозрение

Следователи полиции сообщили участникам группы о подозрении в совершении преступлений по 4 статьям. Речь идет о служебном подлоге, совершенное в составе организованной группы, и злоупотреблении властью, повлекшее тяжкие последствия.

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Кроме этого, подозрение в служебной халатности сообщили и бывшему председателю райгосадминистрации. Он выдавал официальные распоряжения на основании поддельных документов, чем незаконно передал в собственность земли коллективного сельскохозяйственного предприятия.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Также продолжается досудебное расследование.