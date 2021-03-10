На Закарпатье чиновники организовали схему по присвоению земель
В Тячевском районе, в Закарпатской области, несколько должностных лиц организовали схему по разворовыванию государственных земель. Своими действиями они нанесли ущерб почти на миллион гривен.
Источник:Нацполиция
Незаконной деятельности должностных лиц разоблачили правоохранители. Выяснилось, что к схеме причастны 3 человек.
Читайте также Требовали 300 долларов в водительницы: в Черновцах осудили майора и сержанта полиции
Чем занимались чиновники на Закарпатье
По данным следствия, схему по незаконному отчуждению земель коллективного сельскохозяйственного предприятия на Тячевщине создал 44-летний житель района. Он занимает руководителю должность в районном управлении Госкомзема.
К противоправной деятельности чиновник привлек своих коллег – двух женщин. Они в течение всего времени были главными исполнителями разработанного плана.
Злоумышленники вводили ложные сведения в проектов отвода участков в частную собственность и утверждали их подписями и печатями,
– рассказали в полиции.
Злоумышленникам сообщили подозрение
Следователи полиции сообщили участникам группы о подозрении в совершении преступлений по 4 статьям. Говорится о служебный подлог, совершенное в составе организованной группы, и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.
Интересно Госпредприятия является крупнейшим источником коррупции в Украине, – Сенниченко
Кроме этого, подозрение в служебной халатности сообщили и бывшему председателю райгосадминистрации. Он выдавал официальные распоряжения на основании поддельных документов, чем незаконно передал в собственность земли коллективного сельскохозяйственного предприятия.
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Также продолжается досудебное расследование.
Поделиться новостью