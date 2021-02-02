Полицейские Свалявы быстро установили личность предполагаемого грабителя и задержали подозреваемого. Преступления мужчина якобы совершил вечером 1 февраля.

Источник: полиция Закарпатской области

Как утверждают следователи, 21-летний житель Свалявы оказался причастным сразу к трем совершенным за короткий промежуток времени преступлениям.

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Мужчине инкриминируют совершенный несколько раз грабеж, за что он может получить от 4 до 6 лет заключения.

Действовал очень быстро

По данным правоохранителей, злоумышленник забежал в одну из лавок, которую ограбил.

После этого он побежал на соседнюю улицу, где ограбил еще два магазина.

На совершение 3 преступлений ему понадобился всего час.

Когда же на места ограблений прибыли полицейские, они быстро выяснили приметы подозреваемого. Через несколько часов после совершения преступлений фигуранта поймали. У него изъяли весь товар, который он прибрал к рукам.



Мужчину задержали вместе с ограбленным / Фото полиции Закарпатской области

Сейчас следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Вскоре злоумышленнику будут выбирать меру пресечения.