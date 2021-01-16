На Закарпатье с наступлением морозов и снежных дней в НПП "Синевир" медведи начали залегать в спячку. Речь идет о животных из Центра реабилитации бурых медведей.

В соответствующей местности снег и морозы наблюдали в течение двух недель. Об этом заявил гид по Закарпатью Олег Вишневый, сообщает Укринформ.

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"По состоянию на начало календарной зимы, которая была теплой и бесснежной, почти никто из зверей в Центре реабилитации в берлогу не залег, нам рассказывали только об одном таком медведе", – отметил гид.

Согласно информации Олега Вишневого, в первую неделю наступления морозов – в берлогу залегло 4 медведя, сейчас в спячке находится уже 10 зверей.



В первую неделю наступления морозов – в берлогу залегло 4 медведя / Фото Укринформа

Другие медведи готовятся и заляжут в спячку в ближайшее время, сообщили сотрудники центра.



Медведи готовятся и заляжут в спячку в ближайшее время / Фото Укринформа

Обратите внимание! На Закарпатье и в южных областях 16 – 18 января ночью прогнозируют 8 – 14 градусов мороза, а днем -5...-11.

Бурые медведи в Синевире: коротко