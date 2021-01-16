На Закарпатье бурые медведи начали залегать в спячку: фото
На Закарпатье с наступлением морозов и снежных дней в НПП "Синевир" медведи начали залегать в спячку. Речь идет о животных из Центра реабилитации бурых медведей.
В соответствующей местности снег и морозы наблюдали в течение двух недель. Об этом заявил гид по Закарпатью Олег Вишневый, сообщает Укринформ.
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"По состоянию на начало календарной зимы, которая была теплой и бесснежной, почти никто из зверей в Центре реабилитации в берлогу не залег, нам рассказывали только об одном таком медведе", – отметил гид.
Согласно информации Олега Вишневого, в первую неделю наступления морозов – в берлогу залегло 4 медведя, сейчас в спячке находится уже 10 зверей.
В первую неделю наступления морозов – в берлогу залегло 4 медведя / Фото Укринформа
Другие медведи готовятся и заляжут в спячку в ближайшее время, сообщили сотрудники центра.
Медведи готовятся и заляжут в спячку в ближайшее время / Фото Укринформа
Бурые медведи в Синевире: коротко
- Центр реабилитации бурых медведей на территории НПП "Синевир" работает с 2011 года. Сейчас в нем проживают более 20 бурых медведей, которые были привезены волонтерами от хозяев, которые содержали их в ненадлежащем состоянии.
- Большинство медведей из соответствующего центра не привыкли к жизни в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное. Продолжительность медвежьего сна каждый год зависит от температурных колебаний зимой.
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