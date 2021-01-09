В Закарпатской области вечером 8 января случилась смертельная авария. Водитель автомобиля Volkswagen Golf врезался в дерево, не справившись с управлением на отрезке дороги между селами Симер и Турья Реметы, что в Перечинском районе.

В результате ДТП на месте погиб 32-летний пассажир иномарки. Чуть позже, уже в карете скорой умер 27-летний водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

Смотрите также В Киеве легковушка вылетела с дороги, разбила припаркованные авто и влетела в пешеходный переход

Известно, что ДТП произошло около 20:20 вечера. Оба погибшие были жителями города Перечин.



27-летний водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево

Следователи уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". В рамках производства будут установлены все обстоятельства аварии.

Ведется следствие.

Отрезок дороги, на котором произошло ДТП: карта