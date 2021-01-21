На Закарпатье археологи обнаружили самую большую золотую находку в области. В частности, это шейное кольцо, которое почти на 95% состоит из трансильванского и уральского золота.

Украшение нашли в ходе исследования сакрального центра даков в Малой Копани. Об этом заявил археолог и кандидат исторических наук Владимир Мойжес, сообщает Укринформ.

Читайте также На Буковине обнаружили зуб мамонта, которому 300 тісяч лет: фантастические фото

Что известно о находке

По словам археолога, украшение нашли в виде фрагментов, которые были разбросаны на площади около 70 квадратных километров. Общий вес частей составляет 544 грамма.



Фрагмент украшения / Фото Укринформ



Найденная часть изделия / Фото Укринформ



Размеры находки / Фото Укринформ

Основа украшения состоит из 4 переплетенных золотых нитей. Их диаметр составляет 9 – 10 миллиметров. Внутри находки размещен тонкий стержень с резьбой.

К теме Что курили майя, кроме табака: интересная находка археологов

Историк сообщил, что это золотое украшение свидетельствовало о высоком социальном статусе его владельца. В то же время место, где обнаружили кельтскую находку, свидетельствует, что там могли проводить различные обряды.

Изделие уже передали в Закарпатский областной краеведческий музей для хранения.