Заблудились после спусков на сноуборде: на Закарпатье спасатели спасли туристов
В воскресенье, 24 января, на Закарпатье специалисты спасли 2 заблудившихся туристов: киевлянина и днепровца. Мужчины заблудились в районе долины Драгобрат.
Сообщения о заблудившихся путешественниках поступили горным спасателям Раховщини почти одновременно. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Что известно о первом спасении
- Первый вызов поступил примерно в 14:00.
- Об исчезновении киевлянина сообщили его друзья.
- Они рассказали, что на горе Стиг решили покататься на сноубрдах вне специально подготовленных горнолыжных трасс. Однако после спуска компания обнаружила пропажу друга.
- Участие в спасательной операции приняли 6 специалистов.
- Киевлянина нашли в 15:30. С ним все в порядке. Спасатели сопровождали мужчину к временному месту жительства.
Что известно о втором спасении
- После исчезновения жителя Днепра тревогу также забили его друзья.
- Впоследствии и сам турист вышел на связь.
- Он рассказал, что во время спуска с горы Жандарм из-за ветра свернул не туда и слетел в ущелье.
- На поиски мужчины отправились также 6 спасателей.
- Пропавшего нашли в 16:30.
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