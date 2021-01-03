Возле села Барбово Закарпатской области 2 января произошло небольшое землетрясение. Его зафиксировали в 00:08 по киевскому времени.

Магнитуда землетрясения составила 1,5. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

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Известно, что землетрясение произошло на глубине 3,7 километра. Подробная информация о землетрясении из населенных пунктов Закарпатской области еще не поступала.

Заметим, что подземные толчки не редко случаются на Закарпатье. В последний раз землетрясение в регионе зафиксировали 3 декабря на Воловеччине. Тогда его магнитуда составляла 1,5.

Обратите внимание! Сильно потрясло в конце декабря 2020 года Хорватию. В результате погибли по меньшей мере 7 человек.

Что делать во время землетрясения