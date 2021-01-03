Закарпатье потрясло землетрясение: где был эпицентр
Возле села Барбово Закарпатской области 2 января произошло небольшое землетрясение. Его зафиксировали в 00:08 по киевскому времени.
Магнитуда землетрясения составила 1,5. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
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Известно, что землетрясение произошло на глубине 3,7 километра. Подробная информация о землетрясении из населенных пунктов Закарпатской области еще не поступала.
Заметим, что подземные толчки не редко случаются на Закарпатье. В последний раз землетрясение в регионе зафиксировали 3 декабря на Воловеччине. Тогда его магнитуда составляла 1,5.
Что делать во время землетрясения
- Оставь дом и по возможности отойди на открытое место, немедленно покинь угловые комнаты.
- В помещении встань в проеме внутренней двери или в углу комнаты, как можно дальше от окон и тяжелых предметов.
- Если возможно, спрячься под стол (это защитит тебя от падения тяжелых предметов и обломков).
- Не пользуйся лестницей или лифтом (если ты выше пятого этажа).
- Не зажигай спички, свечи и не пользуйтесь зажигалками во время и сразу после подземных толчков (существует опасность взрыва от утечки бензина или газа).
- Старайся отойти как можно дальше от высоких зданий, путепроводов, мостов и линий электропередач.
- Если землетрясение застало в автомобиле – остановись, открой дверь и оставайся внутри до прекращения колебаний.
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