Вредят Украине, – глава Высшего совета правосудия о заявлениях относительно Тупицкого и КСУ
Политические заявления о деятельности Конституционного Суда Украины и его скандального главы Тупицкого подрывают доверие к институции. Чтобы вернуть утраченную репутацию, понадобится немало времени и усилий.
Скандал вокруг КСУ имеет 2 составляющих: правовую и общественно-политическую. Об этом заявил глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, сообщает Интерфакс-Украина.
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Однако правовую составляющую со временем удастся нормализовать.
Другое дело, что политические комментарии и заявления, которые звучат на этот счет, формируют в обществе пренебрежительное отношение к судебной институции и подрывают доверие. Это очень вредно для государственной власти и государства в целом,
– подчеркнул Овсиенко.
Для восстановления утраченного доверия придется приложить много усилий. Однако это будет уже после решения правовой составляющей.
Скандал вокруг КСУ: что известно
- В октябре 2020 года КСУ под председательством Александра Тупицкого отменил антикоррупционную реформу в Украине.
- Такое решение чуть не стоило Украине безвизового режима с Евросоюзом и транша от МВФ.
- Конституционный кризис в Украине очень взволновал международнх парнеров, и только быстрая реакция украинской власти на одиозное решение КСУ позволила стабилизировать ситуацию.
- В декабре 2020 года Президент Украины Владимир принял решение об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ на месяц.
- Однако причиной стал не конституционный кризис, а то, что Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора.
- Одиозного судью заподозрили в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
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