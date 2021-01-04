Политические заявления о деятельности Конституционного Суда Украины и его скандального главы Тупицкого подрывают доверие к институции. Чтобы вернуть утраченную репутацию, понадобится немало времени и усилий.

Скандал вокруг КСУ имеет 2 составляющих: правовую и общественно-политическую. Об этом заявил глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Актуально Давно пора уволить, – Шевчук раскритиковал Тупицкого

Однако правовую составляющую со временем удастся нормализовать.

Другое дело, что политические комментарии и заявления, которые звучат на этот счет, формируют в обществе пренебрежительное отношение к судебной институции и подрывают доверие. Это очень вредно для государственной власти и государства в целом,

– подчеркнул Овсиенко.

Для восстановления утраченного доверия придется приложить много усилий. Однако это будет уже после решения правовой составляющей.

Скандал вокруг КСУ: что известно