Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 3 марта выразил протест из-за заявлений боевиков о "предупредительных выстрелах". Украина расценивает такие высказывания как угрозу выхода российской стороны из режима прекращения огня.

Так, украинская делегация заявила, что боевики снова могут сорвать выполнение минских договоренностей. К теме Угроза режима прекращения огня со стороны России, – Кравчук о выходе боевиков из перемирия Как прошло заседание ТКГ Глава украинской делегации подчеркнул, что любые консультации имеют смысл, только если они будут проходить в соответствии с принятыми ранее соглашениями. Поэтому отметили, что нужно четко выполнять решения, принятые в рамках работы обоих форматов и ТКГ. Кроме того, стороны приветствовали пропуск гуманитарного конвоя ООН на территорию оккупированных районов через КПВВ "Счастье". Также на заседании удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта. Туда должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ. Украинская делегация продолжает сосредотачиваться на сохранении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и других задачах. Что заявляли боевики Боевики утверждали, что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают населенные пункты оккупированных территорий.

Поэтому будто, чтобы "защитить население" подразделения так называемой "Народной милиции" дали разрешение вести предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек.

Хотя ранее оккупанты утверждали, что якобы стреляют только в ответ. Обратите внимание! От начала 2021 года боевики постоянно срывают перемирие. Оккупанты все чаще прицельно обстреливают украинские позиции. К сожалению, за 2 месяца на Донбассе уже погибло по меньшей мере 16 наших защитников.