Заявления боевиков о "предупредительных выстрелах": Кравчук в ТКГ выразил протест
Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 3 марта выразил протест из-за заявлений боевиков о "предупредительных выстрелах". Украина расценивает такие высказывания как угрозу выхода российской стороны из режима прекращения огня.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Так, украинская делегация заявила, что боевики снова могут сорвать выполнение минских договоренностей.
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Как прошло заседание ТКГ
- Глава украинской делегации подчеркнул, что любые консультации имеют смысл, только если они будут проходить в соответствии с принятыми ранее соглашениями. Поэтому отметили, что нужно четко выполнять решения, принятые в рамках работы обоих форматов и ТКГ.
- Кроме того, стороны приветствовали пропуск гуманитарного конвоя ООН на территорию оккупированных районов через КПВВ "Счастье".
- Также на заседании удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта. Туда должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ.
- Украинская делегация продолжает сосредотачиваться на сохранении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и других задачах.
Что заявляли боевики
- Боевики утверждали, что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают населенные пункты оккупированных территорий.
- Поэтому будто, чтобы "защитить население" подразделения так называемой "Народной милиции" дали разрешение вести предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек.
- Хотя ранее оккупанты утверждали, что якобы стреляют только в ответ.
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