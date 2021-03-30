Украина направит в национальные правительства и парламенты иностранных государств заявление о российской агрессии. В "Слуге народа" считают его самым жестким за 7 лет.

Об этом сообщила в эфире нардеп Евгения Кравчук. Она отметила, что этот документ является логичным шагом Верховной Рады.

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Самое жесткое обращение за 7 лет

Заявление, как отметила депутат, стало правильным решением после того, как четверо военных погибли во время эскалации конфликта и провокаций со стороны российских оккупационных войск в пятницу, 26 марта.

Напомним! Пророссийские боевики на Донбассе вблизи Шумов 26 марта застрелили 4 украинских защитников. Оккупанты убили Сергея Гайченко, Максима Абрамовича, Сергея Барнича и Сергея Коваля.

Это самое жесткое обращение за 7 лет агрессии, которая продолжается со стороны России. В конце концов, мы сразу после подписания (заявления – 24 канал) передадим его в парламент разных странам,

– отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что Верховная Рада не может ввести санкции вместо Евросоюза и отдельных стран Европы: "Но мы можем обратиться к парламентам этих стран с совершенно четкой дефиницией того, что происходит в Украине".

Кравчук: ОПЗЖ специально покинули зал

Кравчук также отметила, что единственная фракция, которая не проголосовала за заявление – это "Оппозиционный блок – За жизнь".

"Я думаю, что они специально покинули зал. Потому что если бы они присутствовали, то было бы невозможно объяснить, почему на 7-м году войны они не называют Россию агрессором и не называют войну – войной", – сказала нардеп.

Нардеп из "Слуги народа" прокомментировала заявление о российской агрессии: смотрите видео