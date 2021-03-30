Самое жесткое обращение за 7 лет, – Кравчук о заявлении относительно российской агрессии
Украина направит в национальные правительства и парламенты иностранных государств заявление о российской агрессии. В "Слуге народа" считают его самым жестким за 7 лет.
Источник:24 канал
Об этом сообщила в эфире нардеп Евгения Кравчук. Она отметила, что этот документ является логичным шагом Верховной Рады.
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Самое жесткое обращение за 7 лет
Заявление, как отметила депутат, стало правильным решением после того, как четверо военных погибли во время эскалации конфликта и провокаций со стороны российских оккупационных войск в пятницу, 26 марта.
Это самое жесткое обращение за 7 лет агрессии, которая продолжается со стороны России. В конце концов, мы сразу после подписания (заявления – 24 канал) передадим его в парламент разных странам,
– отметила Кравчук.
Она подчеркнула, что Верховная Рада не может ввести санкции вместо Евросоюза и отдельных стран Европы: "Но мы можем обратиться к парламентам этих стран с совершенно четкой дефиницией того, что происходит в Украине".
Кравчук: ОПЗЖ специально покинули зал
Кравчук также отметила, что единственная фракция, которая не проголосовала за заявление – это "Оппозиционный блок – За жизнь".
"Я думаю, что они специально покинули зал. Потому что если бы они присутствовали, то было бы невозможно объяснить, почему на 7-м году войны они не называют Россию агрессором и не называют войну – войной", – сказала нардеп.
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