Цена войны: в МИД пообещали, что Россия ответит за преступления против Украины
Российская агрессия на территории Украины длится уже 8-й год. На Донбассе продолжаются военные действия, в оккупированном Крыму незаконно обыскивают и арестовывают людей. Из-за этого МИД призывает международное сообщество ввести новые политические и экономические санкции против России.
В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что геополитическая ситуация в Украине и мире изменилась 7 лет назад из-за проявления российской агрессии.
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20 февраля 2014 года Россия вторглась на территорию нашего государства и начала вооруженную агрессию. Именно в этот день в украинский Крым начали прибывать военные подразделения РФ в рамках операции по захвату полуострова.
Как отметили в МИД, Кремль имеет план, направленный на разрушение украинской государственности. Этапами этого плана стала незаконная попытка аннексии Крыма и дальнейшее развязывание войны на Донбассе.
Давление на Россию надо усилить
Украинские дипломаты подчеркивают, что требования нашего государства неизменны – Россия должна прекратить агрессию и освободить оккупированные территории Донбасса и Крыма.
"Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы принудить российские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", – говорится в заявлении.
Также В МИД напомнили, что десятки стран уже ввели жесткие ограничения против России из-за ее вторжения в Украину.
Агрессия России против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны,
– подчеркнули в дипведомстве.
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Ситуация в Украине из-за российской агрессии
- За 7 лет войны на Донбассе погибли более 13 тысяч украинцев, среди которых более 3 тысяч гражданских. Кроме того, десятки тысяч человек получили ранения.
- Оккупанты разрушили десятки городов и поселков, уничтожили инфраструктуру и ряд промышленных объектов.
- В Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены похищения и убийства.
- Около 100 человек находятся за решеткой из-за безосновательных, политически мотивированных обвинений.
- Почти 1,5 миллиона человек вынужденно получили статус внутренне перемещенных лиц.
В МИД дополнительно отметили, что на оккупированных территориях захватчики нарушают права людей и осуществляют целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа.
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