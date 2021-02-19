Российская агрессия на территории Украины длится уже 8-й год. На Донбассе продолжаются военные действия, в оккупированном Крыму незаконно обыскивают и арестовывают людей. Из-за этого МИД призывает международное сообщество ввести новые политические и экономические санкции против России.

В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что геополитическая ситуация в Украине и мире изменилась 7 лет назад из-за проявления российской агрессии.

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20 февраля 2014 года Россия вторглась на территорию нашего государства и начала вооруженную агрессию. Именно в этот день в украинский Крым начали прибывать военные подразделения РФ в рамках операции по захвату полуострова.

Как отметили в МИД, Кремль имеет план, направленный на разрушение украинской государственности. Этапами этого плана стала незаконная попытка аннексии Крыма и дальнейшее развязывание войны на Донбассе.

Давление на Россию надо усилить

Украинские дипломаты подчеркивают, что требования нашего государства неизменны – Россия должна прекратить агрессию и освободить оккупированные территории Донбасса и Крыма.

"Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы принудить российские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", – говорится в заявлении.

Также В МИД напомнили, что десятки стран уже ввели жесткие ограничения против России из-за ее вторжения в Украину.

Агрессия России против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны,

– подчеркнули в дипведомстве.

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Ситуация в Украине из-за российской агрессии

За 7 лет войны на Донбассе погибли более 13 тысяч украинцев, среди которых более 3 тысяч гражданских. Кроме того, десятки тысяч человек получили ранения.

Оккупанты разрушили десятки городов и поселков, уничтожили инфраструктуру и ряд промышленных объектов.

В Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены похищения и убийства.

Около 100 человек находятся за решеткой из-за безосновательных, политически мотивированных обвинений.

Почти 1,5 миллиона человек вынужденно получили статус внутренне перемещенных лиц.

В МИД дополнительно отметили, что на оккупированных территориях захватчики нарушают права людей и осуществляют целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа.