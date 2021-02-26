26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день МИД подчеркнул: борьба продолжается и Украина делает все, чтобы вернуть полуостров.

МИД выразил благодарность союзникам и партнерам за поддержку в борьбе восстановления территориальной целостности. Однако подчеркнули: давление на Россию стоит усилить.

Важно День крымскотатарского сопротивления российской оккупации: свободные люди против "человечков"

Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений,

– подчеркнули в МИД.

Заявления МИД в День сопротивления российской оккупации

В Министерстве иностранных дел в очередной раз подчеркнули: Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии. Тем самым она грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире.



и подорвала систему безопасности в Европе и мире. Россия системно нарушает права человека, проводит жестокие репрессии против всех, кто противостоит оккупации.



В Крыму ущемляются национальные, культурные, религиозные права этнических украинцев и крымских татар, преследуют ПЦУ.



Россия пытается криминализировать всех несогласных, незаконно задерживает их и осуждает по сфальсифицированным обвинениям в терроризме.



Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превратили в российскую военную базу.

Напоследок в МИД подчеркнули: для того, чтобы вернуть Крым, Украина создает Крымскую платформу – новый международный координационный формат. Поэтому к ней призывают присоединиться членов международного сообщества.

Что произошло в Крыму 26 февраля?