Мир должен усилить давление на Россию, – МИД ко Дню сопротивления оккупации Крыма
26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день МИД подчеркнул: борьба продолжается и Украина делает все, чтобы вернуть полуостров.
Источник:МЗС України
МИД выразил благодарность союзникам и партнерам за поддержку в борьбе восстановления территориальной целостности. Однако подчеркнули: давление на Россию стоит усилить.
Важно День крымскотатарского сопротивления российской оккупации: свободные люди против "человечков"
Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений,
– подчеркнули в МИД.
Заявления МИД в День сопротивления российской оккупации
- В Министерстве иностранных дел в очередной раз подчеркнули: Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии. Тем самым она грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире.
- Россия системно нарушает права человека, проводит жестокие репрессии против всех, кто противостоит оккупации.
- В Крыму ущемляются национальные, культурные, религиозные права этнических украинцев и крымских татар, преследуют ПЦУ.
- Россия пытается криминализировать всех несогласных, незаконно задерживает их и осуждает по сфальсифицированным обвинениям в терроризме.
- Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превратили в российскую военную базу.
Напоследок в МИД подчеркнули: для того, чтобы вернуть Крым, Украина создает Крымскую платформу – новый международный координационный формат. Поэтому к ней призывают присоединиться членов международного сообщества.
Что произошло в Крыму 26 февраля?
- В этот день в Симферополе прошел организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента.
- На митинг собрались представители крымскотатарского народа – они выступили за сохранение территориального единства Украины и против российской оккупации.
- Он собрал около 10 000 участников.
- С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая длится уже семь лет.
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