Захват заложников на "Укрпочте": обвиняемому вынесли приговор
Владимиру Безуху, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове вынесли приговор. Его приговорили к заключению.
Как накажут мужчину
Мужчину признали виновным и приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Приговор вынес Киевский районный суд Харькова. Впоследствии его можно будет обжаловать.
Захват почты в Харькове: что известно
- Безух 30 декабря 2017 года забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове и взял в заложники 9 человек: 3 работников отделения и 6 посетителей, среди которых было 2 детей.
- Заложников освободили в тот же день, вечером, а Безуха задержали.
- В марте 2018 года обвинительный акт по Безуху направлен в суд. Мужчине инкриминировали захват заложников, изготовление и сбыт наркотиков.
- Впоследствии Безух в суде признал вину относительно заложников, но не признал о хранении наркотиков.
- Рассмотрение дела длилось более 2,5 года. Все потому, что состав суда в течение этого времени трижды менялся. Следовательно, слушания начинали сначала.
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