Владимиру Безуху, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове вынесли приговор. Его приговорили к заключению.

Как накажут мужчину

Мужчину признали виновным и приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Приговор вынес Киевский районный суд Харькова. Впоследствии его можно будет обжаловать.

Захват почты в Харькове: что известно

Безух 30 декабря 2017 года забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове и взял в заложники 9 человек: 3 работников отделения и 6 посетителей, среди которых было 2 детей.

Заложников освободили в тот же день, вечером, а Безуха задержали.

В марте 2018 года обвинительный акт по Безуху направлен в суд. Мужчине инкриминировали захват заложников, изготовление и сбыт наркотиков.

Впоследствии Безух в суде признал вину относительно заложников, но не признал о хранении наркотиков.

Рассмотрение дела длилось более 2,5 года. Все потому, что состав суда в течение этого времени трижды менялся. Следовательно, слушания начинали сначала.

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