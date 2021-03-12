На захваченном пиратами судне возле Африки украинцев не было, – МИД
В Гвинейском заливе близ Бенина пираты 11 марта захватили судно Davide B. Сначала в СМИ появилась информация, что на борту были украинцы.
Источник:пресс-служба МИД
Как сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, на самом деле на корабле украинцев не было. Такую информацию ему предоставил судовладелец.
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Захват судна Davide B пиратами: главное
- Девять вооруженных пиратов высадились на борт танкера.
- Экипаж состоял из 21 человека. По информации СМИ, на судне находились моряки из Румынии и Филиппин.
- Как сообщило издание Fleetmon, танкер выполнял коммерческое плавание из Риги в Нигерию.
- Судно предназначено для перевозки жидких химических веществ.
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