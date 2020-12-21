Прокуратура обнаружила еще 32 судна, которые незаконно заходили в оккупированный Россией Крым. Теперь эти суда находятся под арестом.

В планах прокуратуры направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска. Об этом сообщила прокуратура Крыма.

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Кроме того, иностранным государствам хотят направить запросы о международной правовой помощи в аресте судов-нарушителей.

В прокуратуре также отметили, что с июля 2014 года все гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства,

– подчеркивают прокуроры.

И добавляют, что это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов, а также непосредственно капитанов судов.

В прокуратуре уточнили, что нарушают украинское законодательство в основном суда под флагом России, реже – Сирии, Египта и Ливана.

Обратите внимание! Ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили об аресте более 100 самолетов, которые незаконно летали в оккупированный Крым. Своими действиями они нарушали нормы международного права.