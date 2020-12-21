Заходили в оккупированный Крым: Украина наложила арест на более 30 судов
Прокуратура обнаружила еще 32 судна, которые незаконно заходили в оккупированный Россией Крым. Теперь эти суда находятся под арестом.
В планах прокуратуры направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска. Об этом сообщила прокуратура Крыма.
Читайте также Завод "Массандра" в оккупированном Крыму: другу Путина планируют выплатить щедрую компенсацию
Кроме того, иностранным государствам хотят направить запросы о международной правовой помощи в аресте судов-нарушителей.
В прокуратуре также отметили, что с июля 2014 года все гавани полуострова закрыты для международного судоходства.
Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства,
– подчеркивают прокуроры.
И добавляют, что это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов, а также непосредственно капитанов судов.
В прокуратуре уточнили, что нарушают украинское законодательство в основном суда под флагом России, реже – Сирии, Египта и Ливана.
Поделиться новостью