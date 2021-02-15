Захищав "беркутівців": адвокат Рибін балотуватиметься на довиборах у Раду від "Партії Шарія"
Адвокат Валентин Рибін балотуватиметься до довиборах до Верховної Ради від "Партії Шарія". Він відомий тим, що раніше захищав колишніх "беркутівців".
Источник:hromadske
Рибін балотуватиметься на 50 виборчому окрузі на Донеччині.
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Що каже Рибін
Адвокат заявив, що хоче перемогти та представляти інтереси народу України у вищому законодавчому органі. Крім того, він стверджує, що йому не конкурент кандидатка від "ЄС", фігурантка справи Павла Шеремета Юлія Кузьменко.
Що відомо про Рибіна
- Чоловік народився в Росії, у Хабаровську. Він – член "Партії Шарія" та адвокат.
- У 2016 році Рибін захищав бійця Головного розвідуправління Росії Олександра Александрова. Райсуд Києва визнав йог винними у теракті, в результаті якого загинув український військовий Вадим Пугачов.
- У 2018 році Рибін був адвокатом керівника Офіцерського корпусу Володимира Рубана і тодішньої нардепки Надії Савченко у справі про можливу спробу захоплення вади та ймовірної організації теракту.
- Крім цього, Рибін захищав 3 "ексберкутівців", які втекли до Росії.
Хто змагатиметься із Рибіним на 50 окрузі
- Мажоритарник Руслан Требушкін склав мандат, бо став мером Покровська. Тому 28 березня в окрузі оберуть нового нардепа
- "Слугу народу" представлятиме очільник Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко, "Європейську солідарність" – Юлія Кузьменко, "Опозиційну платформу – За життя" – генпродюсер заблокованого каналу "112 Україна" Артем Марчевський.
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