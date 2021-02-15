Адвокат Валентин Рибін балотуватиметься до довиборах до Верховної Ради від "Партії Шарія". Він відомий тим, що раніше захищав колишніх "беркутівців".

Рибін балотуватиметься на 50 виборчому окрузі на Донеччині. Читайте також Довибори у парламент: "Слуга народу" визначилася з кандидатом на Донеччині Що каже Рибін Адвокат заявив, що хоче перемогти та представляти інтереси народу України у вищому законодавчому органі. Крім того, він стверджує, що йому не конкурент кандидатка від "ЄС", фігурантка справи Павла Шеремета Юлія Кузьменко. Що відомо про Рибіна Чоловік народився в Росії, у Хабаровську. Він – член "Партії Шарія" та адвокат.

У 2016 році Рибін захищав бійця Головного розвідуправління Росії Олександра Александрова. Райсуд Києва визнав йог винними у теракті, в результаті якого загинув український військовий Вадим Пугачов.

У 2018 році Рибін був адвокатом керівника Офіцерського корпусу Володимира Рубана і тодішньої нардепки Надії Савченко у справі про можливу спробу захоплення вади та ймовірної організації теракту.

Крім цього, Рибін захищав 3 "ексберкутівців", які втекли до Росії. Хто змагатиметься із Рибіним на 50 окрузі Мажоритарник Руслан Требушкін склав мандат, бо став мером Покровська. Тому 28 березня в окрузі оберуть нового нардепа

"Слугу народу" представлятиме очільник Покровської райдержадміністрації Андрій Бондаренко, "Європейську солідарність" – Юлія Кузьменко, "Опозиційну платформу – За життя" – генпродюсер заблокованого каналу "112 Україна" Артем Марчевський.