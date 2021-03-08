У Західних областях можливі підтоплення
У трьох областях України рятувальники попереджають про можливі паводки. Через відлигу у річках країни підніматиметься рівень води.
Источник:ДСНС
У Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки. Подекуди рівень води підніметься на 60 – 70 сантиметрів.
Подивіться на Прогноз погоди 8 березня: на Міжнародний день жінок тепла не буде
Де чекати підтоплень
На річці Свiж бiля селища Букачiвцi – це притока Дністра в Iвано-Франкiвській області. Там очікують на продовження підйому рiвня води на 0,1 – 0,6 метрів над поточними рівнем. Можливе подальше затоплення заплави та досягнення вiдмiтки початкового затоплення господарських об'єктів.
На рiчках басейну Прип'ятi вода теж і надалі підніматиметься. Над поточними рівнем на 0,2 – 0,7 метрів з подальшим затопленням заплавних територiй.
Можливе затоплення подвiр'їв, господарських споруд та сільгоспугiдь в населених пунктах:
- Ратнiвського,
- Старовижiвського,
- Любешiвського,
- Маневицького районiв Волинської областi.
На річці Захiдний Буг бiля села Литовиж. Там очікують продовження підйомів рівнів води на 0,2 – 0,7 метрів з подальшим затопленням сільгоспугiдь у Волинській області. На Західному Бузі та його окремих притоках водах підніметься на 0,1 – 0,4 метра. На річці Солокiя бiля Червонограду на Львівщині можливе затоплення госпоб'єктiв та окремих будiвель.
Рік буде засушливим
- Після сніжної зими з великою кількістю опадів у лютому Україну чекає посушливе літо.
- Принаймні у Національній екологічній раді прогнозують: 2021 рік буде значно теплішим від попереднього.
- Хоч торік було встановлено рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів.
- За прогнозами екологів, у Миколаївській, Херсонській, Одеській областях стануть частішими посухи та суховії.
Поделиться новостью