Управление разведки Минобороны лишило отличий трех государственных изменников. Среди них: бывший глава МВД Украины и заместители командующего ВМС ВСУ.

Известно, что отличия от Главного управления разведки госизменщики получили еще до начала российской агрессии Украины.

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Предателей Украины лишили наград по указу Владимира Зеленского. Соответствующее решение ранее принял Совет нацбезопасности и обороны.

Глава разведывательного органа украинского оборонного ведомства своим приказом лишил ведомственных знаков отличия ГУР МО Украины лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима Виктора Януковича,

– говорится в сообщении на сайте ГУР Минобороны.

Кого лишили госнаград:

Сергея Елисеева – бывшего начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС ВСУ;

Дмитрия Шакура – бывшего начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС ВСУ;

Виталия Захарченко – бывшего министра внутренних дел Украины.

Что этому предшествовало