Захарченко лишили наград разведки из-за госизмены: кто еще остался без наград
Управление разведки Минобороны лишило отличий трех государственных изменников. Среди них: бывший глава МВД Украины и заместители командующего ВМС ВСУ.
Источник:ГУР МОУ
Известно, что отличия от Главного управления разведки госизменщики получили еще до начала российской агрессии Украины.
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Предателей Украины лишили наград по указу Владимира Зеленского. Соответствующее решение ранее принял Совет нацбезопасности и обороны.
Глава разведывательного органа украинского оборонного ведомства своим приказом лишил ведомственных знаков отличия ГУР МО Украины лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима Виктора Януковича,
– говорится в сообщении на сайте ГУР Минобороны.
Кого лишили госнаград:
- Сергея Елисеева – бывшего начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС ВСУ;
- Дмитрия Шакура – бывшего начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС ВСУ;
- Виталия Захарченко – бывшего министра внутренних дел Украины.
Что этому предшествовало
- 26 февраля Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании принял максимальные санкции, которые позволяет законодательство в отношении должностных лиц, которые предали Украину.
- Согласно решению, 10 человек бывшего офицерского состава, которые предали наше государство, лишили всех государственных наград и званий.
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