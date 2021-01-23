За убийство начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины предлагали 50 тысяч долларов. Кроме того, его готовили несколько человек.

Преступление планировали в сговоре

Преступление планировали в сговоре несколько человек. Об этом заявил начальник следственного управления спецслужбы Анатолия Булича на брифинге, сообщает пресс-служба СБУ.

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Ранее 22 января СБУ задержала сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка по заказу другого сотрудника спецслужбы Андрея Наумова. Задержанного подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя.

По информации "Украинской правды", Расюку уже избрали меру пресечения. Его взяли под стражу.

Как планировали убийство

По словам Булича, информацию о деле собирали длительное время. Группа людей разработала четкий план преступления. Организатор нашел исполнителя и предложил ему 50 тысяч долларов.

Подозреваемый не убегал

Мужчину задержали во время передачи части денег. Булич подчеркнул, что уголовное производство = это не разборки между СБУ, а также отрицал побег кого-нибудь в кандалах.

Очевидно, что разные силы пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу,

– добавил Булич.

Хотя накануне в СМИ появилась информация, что экс-глава СБУ Дмитрий Нескоромный, который, вероятно был заказчиком, покинул Украину.