Загинув від холоду: тіло двірника-індуса, що замерз у Києві, відправили на батьківщину
У Києві 14 січня замерз 37-річний індус, який працював двірником. Чоловік відправився ночувати у покинутий автобус, де й помер від переохолодження. Лише через три тижні його тіло прибуло на батьківщину.
Тепер загиблого Аптара зможуть поховати за місцевими звичаями.
Раніше Індієць оселився у Києві й працював двірником: його життя закінчилось трагічно – замерз
Раніше родина загиблого повідомляла, що не має коштів на транспортування тіла. Питання з його перевезенням вирішували кілька тижнів.
Чоловіку було 37 років / Фото "Сьогодні"
Що відомо про загибель індуса
- Чоловік працював двірником на Борщагівці. Індус хотів заробити гроші для виготовлення документів, які у нього вкрали.
- У ЖЕКу кажуть, що офіційно чоловіка не наймали.
- Незадовго до загибелі у Аптара виникли проблеми зі здоров'ям, він потрапив у реанімацію. А через кілька днів, коли повернуся до нічліжки, то виявив, що вона зачинена.
- Ночувати двірник вирішив у покинутому автобусі – у легкому одязі.
- Тіло Аптара знайшли вранці.
- За словами правоохоронців, у загиблого була ішемічна хвороба серця.
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