Вночі 4 лютого в інфекційній лікарін Запоріжжя спалахнула жахлива пожежа, яка забрала 4 життя. У вогні загинули троє пацієнтів та лікарка. 26-річна реанімотолог Ольга Гліва до кінця виконувала свій обов'язок – рятувала пацієнтів.

Джерело: фейсбук Ольги Голубовської

Про те, наскільки є великою втрата для медицини України, розповіла завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

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Ольгу Гліву поважали та любили всі

Професорка Голубовська наголосила, що неймовірно страшно, що через чиєсь недбальство гине золотий фонд української медицини. Адже Ользі Гліві було лише 26 років, вона закінчила університет з червоним дипломом.

Красива, чесна, чиста людина, яку любили і поважали усі – і хворі, і персонал. Все життя, присвячене спасінню людей, було попереду. І загинула, намагаючись врятувати чиєсь життя, повернути дихання, інтубуючи хворого,

– написала Голубовська.

Докторка медичних наук побажала одужання усім потерпілим в жахливій пожежі. А медикам порадила не втрачати оптимізм і залишатись сильними. Головне, щоб трагедія не повторилась і винуваті були покарані.

Що відомо про загиблу Ольгу Гліву?

Ользі Гліві було лише 26 років. У 2020 році вона завершила інтернатуру Запорізького державного медичного університету. Медзаклад лікарка завершила з відзнакою.

Дані на основі інформації Ользі Гліві було лише 26 років. У 2020 році вона завершила інтернатуру Запорізького державного медичного університету. Медзаклад лікарка завершила з відзнакою.Дані на основі інформації Запорізького медичного університету.

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