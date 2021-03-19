У 9-летнего мальчика из Черновцов начал болеть живот, а затем добавилась температура. Когда ребенка госпитализировали, он скончался в реанимации. Родители обвиняют во всем врачей, а те все обвинения в свою сторону отвергают.

Мама мальчика рассказала, что он до 3 лет был эпилептиком. Играло ли это какую-то роль – выясняют.

К теме Кот спал на лице ребенка: на Ровенщине умер 4-месячный малыш

Хронология течения заболевания

Мальчик впервые пожаловался родителям на боль в животе 12 марта, однако тогда это прошло до вечера.

На следующий день боль вернулась и появилась температура – 37,2, вечером того же дня ребенок снова чувствовал себя нормально.

В воскресенье утром мальчик чувствовал себя хорошо: позавтракал и поехал к бабушке с дедушкой. Однако в 6 вечера он сказал родителям, что живот снова болит.

Через час они позвонили участковому врачу. Тогда снова поднялась температура, но на этот раз уже до 38 градусов.

Ориентировочно в 1 ночи температура начала падать до 35,9 градуса. На этот раз родители вызвали скорую, а впоследствии 15 марта ребенок умер в реанимации.

Что было в больнице

Сперва врачи утверждали, что у ребенка повышенный уровень сахара в крови. Но также было затруднено дыхание, и врачи обнаружили двустороннюю пневмонию.

Ребенка подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это оказалось безрезультатным.

Посмертный анализ коронавирус у ребенка не выявил.



Посмертный анализ крови на коронавирус / Скриншот 24 канала

Позиция врачей

Как рассказала комментарии информагентству АСС начмед Черновицкой детской городской больницы Ольга Бабина, ребенку оказывалась неотложная помощь и антибактериальная терапия. Врачи действовали согласно протоколу.

Состояние ребенка было тяжелое на момент госпитализации. Клинически после полного обследования была подтверждена тотальная двусторонняя пневмония. Ребенок был переведен на ИВЛ,

– отметила врач.

По ее словам, была слишком запущена тяжелая двусторонняя пневмония, с которой спасти ребеночка не удалось. Экспресс-тест на антиген показал отрицательный результат.

Важно Как уберечь малыша от синдрома внезапной детской смерти

Расследование смерти ребенка

По мнению родителей, врачи неправильно диагностировали болезнь и ненадлежащим образом выполнили профессиональные обязанности.

Правоохранители открыли производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Максимальное возможное наказание по нему – 5 лет лишения свободы или права занимать определенные должности.