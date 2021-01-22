Вооруженного мужчину задержали в правительственном квартале Киева 22 января. Он заехал на автомобиле на охранную территорию.

Правоохранители решили проверить машину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Водителем оказался 48-летний уроженец Николаевской области. Мужчина признался, что у него в машине пистолет, но документов о разрешении не показал.

В результате в иномарке действительно нашли боевой пистолет, а также патроны и нож. Оружие забрали на экспертизу.

Изъятое оружие / Фото Нацполиции

Нож задержанного / Фото Нацполиции

Какое наказание грозит мужчине

Мужчину задержали. Сейчас в полиции выясняют происхождение предметов. За незаконное хранение оружия ему грозит до 7 лет заключения.

Отметим, информацию о задержанном мужчине обнародовали еще раньше. Его заметили в кандалах у стен комитетов Рады.

Правоохранители осмотрели авто мужчины / Фото Нацполиции