В загородном районе Одессы мужчина на глазах соседей убил кота, а потом собирался выбросить его в пакете. Свидетели инцидента вызвали полицию.

Случай произошел в Царском селе под Одессой. Свидетели смогли снять этот момент на видео.

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Что к этому привело

Как сообщил убийца животного свидетелям, все произошло из-за того, что кот испражнялся на вещи в его доме. Местные жители рассказывают, что этот человек не первый раз издевается над животными и в этом районе постоянно исчезают коты.

Что было, когда приехала полиция

Когда правоохранители прибыли на вызов, им удалось пообщаться с женой вероятного живодера. Она сказала, что никакого кота не было и соседям все показалось.

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