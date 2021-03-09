Задушил и бросил в пакет: под Одессой пенсионер убил кота – видео
В загородном районе Одессы мужчина на глазах соседей убил кота, а потом собирался выбросить его в пакете. Свидетели инцидента вызвали полицию.
Источник:vgorode
Случай произошел в Царском селе под Одессой. Свидетели смогли снять этот момент на видео.
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Что к этому привело
Как сообщил убийца животного свидетелям, все произошло из-за того, что кот испражнялся на вещи в его доме. Местные жители рассказывают, что этот человек не первый раз издевается над животными и в этом районе постоянно исчезают коты.
Что было, когда приехала полиция
Когда правоохранители прибыли на вызов, им удалось пообщаться с женой вероятного живодера. Она сказала, что никакого кота не было и соседям все показалось.
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Какое наказание возможно за издевательство над животными
За жестокое обращение с животными может быть два типа наказания
- Штраф от 3400 до 8500 гривен
- Арест на срок от 3 до 8 лет
Жестокое обращение с животными в Одесской области
- Возле Одессы женщина 12 февраля застрелила хаски и похвасталась этим в чате села. Впоследствии она перестала признавать свою вину.
- 22 февраля в Одесском дворе женщина выбросила кота с 10 этажа, а потом добила его ножом.
- Также в феврале на активисты обнаружили в Одесской ферму, где издевались над животными. На ее территории обнаружили умирающих от голода собак и части свиных туш.
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