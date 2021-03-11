Бойова авіація Північноатлантичного альянсу організувала навчання в Чорному морі. Літаки чотирьох країн НАТО тренувалися над водоймою.

Навчання відбувалися в середу, 10 березня. Два французькі винищувачі Rafale піднялися з авіаносця "Шарль де Голль" в Середземному морі.

До теми Головна мета – збільшення взаємосумісності, – НАТО про навчання у Чорному морі

Як відбувались навчання

Винищувачі імітували повітряну атаку на групу тральників Другої протимінної групи НАТО SNMCMG2. Вони слідували в Одесу.

Французькі літаки дорогою дозаправилися в повітрі від італійського літака-заправника KC-76.

Зауважимо! Від умовних противників кораблі обороняли в небі 3 румунських винищувачі F-16.

Водночас ситуацію над морем контролював літак дальнього радіолокаційного виявлення АВАКС НАТО, який вилетів з турецького міста Конья.



Навчання в Чорному морі / Фото "Думская"



До навчань долучились 4 країни / Фото "Думская"



Літаки НАТО тренувались над Чорним морем / Фото Франка Кребаса



Навчання бойової авіації / Фото "Думская"

Нагадаємо! На початку лютого НАТО був змушений підіймати свої винищувачі через нахабні дії військових літаків у Чорному морі.

Що відомо про навчання НАТО в Чорному морі