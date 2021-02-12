Из-за непогоды есть задержки в графиках поездов: каких именно и на сколько
Из-за сложных погодных условий в Украине есть задержки в движении некоторых поездов. В Укрзализныце сообщили, что опаздывают два поезда дальнего сообщения №14 Солотвино – Киев и №142 Львов – Бахмут.
Источник:Пресс-служба Укрзализныци
Поезда опаздывают на 5 и 6 часов соответственно.
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Опаздывают поезда №14 и №142
В ведомстве заверили, что обеспечили комфорт пассажиров, которые едут в поездах и ждут посадки.
Так, пассажиров поезда №142, которые ждут его в Киеве, бесплатно разместили в зале ожидания повышенного комфорта. Для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать путешествие в направлении Днепра и Запорожья, организовали пересадку на поезд Интерсити+.
В Укрзализныце отметили, что другие поезда следуют по расписанию. Однако, если возникнут определенные проблемы, то пассажирам оперативно организуют пересадку.
Железнодорожники ликвидируют последствия непогоды
Сейчас в мероприятиях по борьбе со снегопадами задействовали более 6 тысяч железнодорожников. Очищены от снега почти 14 тысяч стрелочных переводов и более 470 пассажирских платформ.
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