В Укрзализныце сообщили об изменениях в маршрутах поездов из-за аварии на Днепропетровщине. Там в ночь на 6 февраля сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда.

Это привело к задержке в движении пассажирских поездов. Чтобы сократить отставание от графика, некоторые поезда пустили из Киева и Одессы через станцию ​​Днепр-Главный.

Что произошло На Днепропетровщине с рельсов сошли 8 вагонов: в Укрзализныце предупредили о задержках поездов

Часть следует по измененному маршруту через Кривой Рог, Апостолово, Никополь и Запорожье. Специальный поезд довозит до Днепра и Каменского пассажиров, которые ехали на поезде из Львова.

Кроме этого, тех, кто направляется в Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевку и из остальных поездов, которые задерживаются, пересадили на поезд из Киева №12.

Перечень поездов, которые задерживаются

На 1 час:

№3 Запорожье – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№85 Новоалексеевка – Львов/Ковель;

№731 Запорожье – Киев.

На 2 часа:

поезд №69 Мариуполь – Львов.

Заметим, что к поезду подвезут пассажиры со станции Каменское. Части из них Укрзализныця организовала подъезд автомобилями в Запорожье.

До 3 часов:

поезд №53 Днепр – Одесса,

№7 Днепр – Киев;

№11 Новоалексеевка – Киев;

№37 Запорожье – Киев;

№9 Мариуполь – Киев.

Поезда отправятся со станций Днепр и Каменское после 19:00. Новый маршрут будет пролегать через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, дальше – без изменений. Поезда отправятся из Днепра в 00:35.

Коротко об аварии на Днепропетровщине:

► Авария произошла на станции Воскобойня. 7 из 8 грузовых вагонов, которые в нее попали, принадлежат частным владельцам.

► Повреждены железнодорожные пути и электроопора, 4 вагона с клинкером перевернулись. Пострадавших и погибших нет.

► Укрзализныця выясняет причины инцидента. В то же время там пытаются сократить отставание пассажирских поездов от графика.