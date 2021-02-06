Из-за аварии под Днепром задерживается ряд поездов: перечень маршрутов
В Укрзализныце сообщили об изменениях в маршрутах поездов из-за аварии на Днепропетровщине. Там в ночь на 6 февраля сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда.
Это привело к задержке в движении пассажирских поездов. Чтобы сократить отставание от графика, некоторые поезда пустили из Киева и Одессы через станцию Днепр-Главный.
Что произошло На Днепропетровщине с рельсов сошли 8 вагонов: в Укрзализныце предупредили о задержках поездов
Часть следует по измененному маршруту через Кривой Рог, Апостолово, Никополь и Запорожье. Специальный поезд довозит до Днепра и Каменского пассажиров, которые ехали на поезде из Львова.
Кроме этого, тех, кто направляется в Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевку и из остальных поездов, которые задерживаются, пересадили на поезд из Киева №12.
Перечень поездов, которые задерживаются
На 1 час:
- №3 Запорожье – Ужгород;
- №41 Днепр – Трускавец;
- №85 Новоалексеевка – Львов/Ковель;
- №731 Запорожье – Киев.
На 2 часа:
- поезд №69 Мариуполь – Львов.
Заметим, что к поезду подвезут пассажиры со станции Каменское. Части из них Укрзализныця организовала подъезд автомобилями в Запорожье.
До 3 часов:
- поезд №53 Днепр – Одесса,
- №7 Днепр – Киев;
- №11 Новоалексеевка – Киев;
- №37 Запорожье – Киев;
- №9 Мариуполь – Киев.
Поезда отправятся со станций Днепр и Каменское после 19:00. Новый маршрут будет пролегать через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, дальше – без изменений. Поезда отправятся из Днепра в 00:35.
Коротко об аварии на Днепропетровщине:
► Авария произошла на станции Воскобойня. 7 из 8 грузовых вагонов, которые в нее попали, принадлежат частным владельцам.
► Повреждены железнодорожные пути и электроопора, 4 вагона с клинкером перевернулись. Пострадавших и погибших нет.
► Укрзализныця выясняет причины инцидента. В то же время там пытаются сократить отставание пассажирских поездов от графика.
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