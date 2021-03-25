Из-за ухудшения погодных условий в Днепре 25 марта задержали авиарейсы. Хотя в зале ожидания с 6 утра сидели больные дети, полосы не начинали чистить несколько часов.

В Днепре с утра падает мокрый снег и там задержали вылеты. В 8:00 взлетные полосы еще не чистили.

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Засыпанная снегом взлетная полоса / Фото телеграмм-канала "Днепр Сейчас"

Подробнее о задержках в аэропорту

Очевидцы сообщают, что оттуда должны были вылететь в столицу больные дети, которых волонтеры везут на консультацию врача (вероятно, речь идет о рейсе в 6:55). Сколько детей в целом было – неизвестно. Кроме них, там ждали еще почти 2 десятка взрослых пассажиров.



Пассажиры в зале ожидания аэропорта Днепра / Фото "Информатор"

С принятием самолетов у аэропорта также возникли проблемы – отменили прибытие рейса из Киева. В расписании рейсов указано: кроме самолетов на Киев, также в 9:35 должен был быть рейс в Тель-Авив. Однако вылетел ли он, – не сообщили.

Два рейса в столицу перенесли на 12:30 и регистрация пассажиров на них началась лишь примерно в 12:00.



Расписание самолетов в аэропорту "Днепропетровск" / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! В основном в четверг погода в Украине стала значительно теплее, чем в предыдущие дни. Однако в нескольких регионах начались осадки. Мокрый снег падает почти везде, кроме западных и северных областей. Подробнее с прогнозом погоды на 25 марта вы можете ознакомиться по этой ссылке.