Меры пресечения для задержанных во время протестов на Банковой: суд затягивается
В Киеве 24 марта Печерский райсуд должен был избрать меру пресечения для 4 задержанных во время протеста под Офисом Президента. Однако решения в указанное время от судьи так и не дождались. Один из задержанных Сергей Филимонов решил покинуть заседание.
Источник:САМОЗАХИСТ
Как отмечают в телеграм-канале, суд должен был начаться еще в 17:30, однако около 20:00 никаких сдвигов не было. Задержанным и их защитникам сообщили, что судья Ирина Григоренко находится в совещательной комнате.
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Судья вроде была в совещательной комнате
Однако, говорят присутствующие, которые пришли поддержать активистов, Григоренко на самом деле была в собственном кабинете.
Ходатайство о переносе суда адвокатам сказали нести в канцелярию, которая уже, разумеется, закрыта в 20:00,
– говорится в сообщении в телеграмме.
Филимонов покинул помещение суда
Источник: PavlovskyNews
Активист и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов так и не дождался своей меры пресечения. Он покинул заседание. Адвокат активиста Маси Найем отметил, что рассмотрение переносится из-за неявки судьи.
Что известно о задержании Филимонова
Известно, что правоохранители сообщили о подозрении Филимонову в хулиганстве, совершенном с применением холодного или огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Протесты под Офисом Президента: главное
- 20 марта под Офисом Президента состоялся протест в поддержку Сергея Стерненко. Митингующие разрисовали здание краской, а также забросали его файерами.
- Силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение.
- Всего правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам акции. В отношении одного из них суд уже избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
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