В Киеве 24 марта Печерский райсуд должен был избрать меру пресечения для 4 задержанных во время протеста под Офисом Президента. Однако решения в указанное время от судьи так и не дождались. Один из задержанных Сергей Филимонов решил покинуть заседание.

Как отмечают в телеграм-канале, суд должен был начаться еще в 17:30, однако около 20:00 никаких сдвигов не было. Задержанным и их защитникам сообщили, что судья Ирина Григоренко находится в совещательной комнате.

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Судья вроде была в совещательной комнате

Однако, говорят присутствующие, которые пришли поддержать активистов, Григоренко на самом деле была в собственном кабинете.

Ходатайство о переносе суда адвокатам сказали нести в канцелярию, которая уже, разумеется, закрыта в 20:00,

– говорится в сообщении в телеграмме.

Филимонов покинул помещение суда

Источник: PavlovskyNews

Активист и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов так и не дождался своей меры пресечения. Он покинул заседание. Адвокат активиста Маси Найем отметил, что рассмотрение переносится из-за неявки судьи.

Что известно о задержании Филимонова

Известно, что правоохранители сообщили о подозрении Филимонову в хулиганстве, совершенном с применением холодного или огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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