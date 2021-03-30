Агент белорусского КГБ, которого ранее задержала СБУ, добровольно сдался украинским спецслужбам. Произошло это до того, как его заподозрили в совершении преступления.

За это задержанного белорусского шпиона освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на материалы уголовного дела.

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По данным СМИ, агент белорусского КГБ передал сотрудникам СБУ все материалы дела.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси добровольно прекратил "противоправную деятельность" и сообщил о своей вербовке Службе безопасности Украины до того, как его заподозрили в совершении преступления,

– говорится в сообщении.

После добровольной сдачи белоруса украинским спецслужбам, его освободили от уголовной ответственности и "вернули ему мобильные телефоны".

Что известно о шпионе

Известно, что гражданин Беларуси работал заместителем директора компании "МК Гранд Плюс", зарегистрированной в Днепре.

В июле 2019 года гражданин Беларуси согласился сотрудничать с местным управлением КГБ Беларуси в Брестской области и обязался создать "разведывательную сеть" для сбора и передачи информации, которая является государственной тайной в Украине.

Ранее правоохранители объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 114 о шпионаже. Санкция этой статьи предусматривает:

от 10 до 15 лет лишения свободы;

с конфискацией имущества или без таковой.

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