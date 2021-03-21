Задержанного после акции за Стерненко мужчину пытались отбить у полиции. Правоохранители не сообщают его имени, но активисты говорят, что это Влад Сордо – ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер".

Полиция ранее подтвердила, что одного человека после акции под Офисом Президента задержали. Дело расследуют по статье о хулиганстве.

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Задержанный полицией под ОП – ветеран АТО и основатель издательства

После акции сторонников Стерненко под зданием ОП полиция задержала одного из участников . Активисты говорят, что речь идет о Владиславе Сорде (Стафийчуке).

Владислав Стафийчук – украинский писатель, ветеран АТО (боец 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей") и основатель известного издательства "Дом Химер".

Вы не до конца понимаете размах. Влад Сордо, кроме того что ветеран, основатель единого украинского издательства, которое издает исключительно украинских авторов - "Дом Химер". Шерсть связала со спины раненого военного, писателя и издателя. pic.twitter.com/yJVwRivEwC - # випускайтеЗмия (лир) (@eugene_lir) March 20, 2021

Полиция имени задержанного не сообщила. Но уже заявила, что дело расследовать будут как хулиганство (наказывают в Украине за такое преступление лишением свободы до 7 лет).

Активисты же утверждают, что Сорд не имел никакого отношения к нарушению законов ни сейчас (20 марта под Офисом Президента), ни раньше (дело против него, на которое ссылалась полиция в своем сообщении, на самом деле закрыли).

Вот смотрите: мусора просто врут. Потому что им так удобно.



Сордо действительно пытались впаять 263, но несколько недель назад ДЕЛО закрыли, ведь инкриминируемых ему нож не является холодным оружием. pic.twitter.com/Ua17PLx9wz - # випускайтеЗмия (лир) (@eugene_lir) March 20, 2021

Задержанного после акции за Стерненко мужчину пытались отбить у полиции

После задержания активиста возле Печерского отделения полиции, куда того увезли, произошли столкновения – между правоохранителями и теми, кто пришел поддержать задержанного.

В итоге к полиции прибыло подкрепление , силовики применили слезоточивый газ.

Возле Печерского отделения полиции между сторонниками Стерненка и правоохранителями произошли столкновения.

В видео присутствует ненормативная лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ - масса (@HromadskeUA) 20 марта 2021 г.

Около 1 часа ночи задержанного вывезли с участка в ИВС (изолятор временного содержания). Это hromadske подтвердил адвокат Стафийчука Дмитрий Мазурок.

В то же время в PavlovskyNews опубликовали видео, где человек разбивает стекла в дверях в Офис Президента. Телеграм-канал утверждает, что задержанный "похож на мужчину на видео".

Акция 20 марта на поддержку Стерненко: главное

Люди вышли под здание Офиса Президента с требованием освобождения Стерненко. Акция не получилась вполне мирной: протестующие разрисовали вход в ОП, бросали в здание файеры и разбили окна.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал часть протестующих провокаторами . Но и признал, что большинство участников акции вели себя спокойно.

Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы за якобы похищение Сергея Щербича для завладения его 300 гривнами. Стерненко же убежден, что дело – чисто политическое.



Приговор Стерненко: главное / Инфографика24 канала