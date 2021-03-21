Задержанный полицией после акции за Стерненко – ветеран и основатель издательства
Задержанного после акции за Стерненко мужчину пытались отбить у полиции. Правоохранители не сообщают его имени, но активисты говорят, что это Влад Сордо – ветеран АТО и основатель издательства "Дом Химер".
Источник:hromadske
Полиция ранее подтвердила, что одного человека после акции под Офисом Президента задержали. Дело расследуют по статье о хулиганстве.
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Задержанный полицией под ОП – ветеран АТО и основатель издательства
После акции сторонников Стерненко под зданием ОП полиция задержала одного из участников. Активисты говорят, что речь идет о Владиславе Сорде (Стафийчуке).
Владислав Стафийчук – украинский писатель, ветеран АТО (боец 93-й отдельной механизированной бригады с позывным "Змей") и основатель известного издательства "Дом Химер".
Полиция имени задержанного не сообщила. Но уже заявила, что дело расследовать будут как хулиганство (наказывают в Украине за такое преступление лишением свободы до 7 лет).
Активисты же утверждают, что Сорд не имел никакого отношения к нарушению законов ни сейчас (20 марта под Офисом Президента), ни раньше (дело против него, на которое ссылалась полиция в своем сообщении, на самом деле закрыли).
Задержанного после акции за Стерненко мужчину пытались отбить у полиции
После задержания активиста возле Печерского отделения полиции, куда того увезли, произошли столкновения – между правоохранителями и теми, кто пришел поддержать задержанного.
В итоге к полиции прибыло подкрепление, силовики применили слезоточивый газ.
Около 1 часа ночи задержанного вывезли с участка в ИВС (изолятор временного содержания). Это hromadske подтвердил адвокат Стафийчука Дмитрий Мазурок.
В то же время в PavlovskyNews опубликовали видео, где человек разбивает стекла в дверях в Офис Президента. Телеграм-канал утверждает, что задержанный "похож на мужчину на видео".
Акция 20 марта на поддержку Стерненко: главное
- Люди вышли под здание Офиса Президента с требованием освобождения Стерненко. Акция не получилась вполне мирной: протестующие разрисовали вход в ОП, бросали в здание файеры и разбили окна.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал часть протестующих провокаторами. Но и признал, что большинство участников акции вели себя спокойно.
Приговор Стерненко: главное / Инфографика24 канала
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